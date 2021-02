Новые электрические печи ERGO уже в Украине

22 февраля 2021, 14:15

Бренд ERGO добавил в свой ассортимент еще одну категорию бытовой техники – электрические печи.

Торговая марка ERGO презентовала сразу четыре модели новинок в компактном корпусе, но с полным набором необходимого функционала.

Все четыре модели выполнены в стильном привлекательном эргономичном дизайне и обладают достаточно компактными размерами. Внутренний объем печей составляет от 40л в модели ERGO TO 950 до 46л в ERGO TO 980, а потребляемая мощность – от 1500 до 2000 Вт, что позволяет печам работать в диапазоне температур от 90 до 230 °С.



Модель ERGO TO 950 оснащена 4 тэнами, 3 режимами нагрева, включая гриль, подсветкой внутреннего пространства, таймером до 60 минут, а также отличается компактными размерами 329*479*418мм и легким весом – всего 6,7кг. Три другие печи – ERGO TO 960, ERGO TO 970, ERGO TO 980 – обладают 5 режимами нагрева и режимом конвекции в дополнение к функционалу предыдущей модели. Они также имеют несколько большее внутреннее пространство, а модель ERGO TO 980, к тому же, отличается увеличенной до 2000 Вт мощностью.



Каждая печь имеет в комплектации все необходимые аксессуары, включая поддон для крошек, противень для продуктов, а также решетку для гриля. Замечательным подтверждением высокого качества новой категории товара в ассортименте бренда ERGO является двухлетняя гарантия от производителя.