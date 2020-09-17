Новые обогреватели Ergo

ERGO представил конверторный и масляные радиаторы, которые подходят для основного и дополнительного обогрева помещений.
В ассортименте ERGO появились масляные обогреватели ERGO HO 211507, ERGO HO 212009 и ERGO HO 212511, а также электрический конвертор ERGO HC 2220 SD.
Климатическая техника рассчитана на обогрев помещений от 15 до 25 м2. Масляные радиаторы быстро нагреваются, обеспечивая мягкое тепло и не сушат воздух. Они максимально комфортны и безопасны в эксплуатации.
Электрический конвертор ERGO HC 2220 SD вырабатывает больше тепла при меньших затратах электроэнергии. Кроме того, его можно использовать для обогрева ванных комнат, благодаря брызгозащитному корпусу.
Все модели имеют безопасную температуру корпуса и оснащены защитой от перегрева; также они снабжены световой индикацией и регулятором мощности. В паре с регулируемым термостатом это позволяет легко настроить приборы для поддержания комфортной температуры в помещении.
Обогреватели окрашены экологически чистой порошковой эмалью, которая гарантирует высокое качество покрытия, а стильный дизайн и конструкция моделей подойдут к интерьеру дома, квартиры или офиса.