Новые обогреватели Ergo

17 сентября 2020, 10:15

ERGO представил конверторный и масляные радиаторы, которые подходят для основного и дополнительного обогрева помещений.



В ассортименте ERGO появились масляные обогреватели ERGO HO 211507, ERGO HO 212009 и ERGO HO 212511, а также электрический конвертор ERGO HC 2220 SD.

Климатическая техника рассчитана на обогрев помещений от 15 до 25 м2. Масляные радиаторы быстро нагреваются, обеспечивая мягкое тепло и не сушат воздух. Они максимально комфортны и безопасны в эксплуатации.Электрический конвертор ERGO HC 2220 SD вырабатывает больше тепла при меньших затратах электроэнергии. Кроме того, его можно использовать для обогрева ванных комнат, благодаря брызгозащитному корпусу.Все модели имеют безопасную температуру корпуса и оснащены защитой от перегрева; также они снабжены световой индикацией и регулятором мощности. В паре с регулируемым термостатом это позволяет легко настроить приборы для поддержания комфортной температуры в помещении.Обогреватели окрашены экологически чистой порошковой эмалью, которая гарантирует высокое качество покрытия, а стильный дизайн и конструкция моделей подойдут к интерьеру дома, квартиры или офиса.