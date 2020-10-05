HC 2220 SD - новый обогреватель ERGO

5 октября 2020, 11:45

Ассортимент ERGO пополнился электроконвектором, который подходит для основного и дополнительного обогрева помещений.



Новый электрообогреватель ERGO HC 2220 SD – стильная и надежная техника для дома или офиса. Его можно использовать как основной или дополнительный источник тепла для помещений до 20м2.

Необычная конструкция ERGO HC 2220 SD не оставит равнодушными тех, кто ценит оригинальные, но практичные вещи. Закруглённые формы и продуманный функционал составят отличный тандем и подойдут к любому интерьеру.ERGO HC 2220 SD вырабатывает больше тепла при меньших затратах электроэнергии. Кроме того, конвектор можно использовать для обогрева ванных комнат, благодаря брызгозащитному корпусу. Модель имеет безопасную температуру корпуса и оснащена защитой от перегрева. Также обогреватель снабжен световой индикацией и регулятором мощности.Электроконвектор окрашен экологически чистой порошковой эмалью, прочным и надежным материалом, который на долго сохранит привлекательный внешний вид техники.