ERGO презентует новые цифровые TV-тюнеры

Бренд ERGO пополнил ассортимент своих цифровых телевизионных тюнеров тремя моделями с современными характеристиками, которые помогут украинцам сполна ощутить преимущества цифрового телевидения.
В текущем году в Украине должен состояться полный переход от аналогового к цифровому телевидению в сетях общего вещания, поэтому подготовиться к отключению аналогового сигнала следует заранее. Отличным решением для этого станет приобретение одного из современных ТВ-тюнеров ERGO.
Новинки представлены моделями ERGO DVB-T2 1001, ERGO STB-1108 и ERGO STB-1638. Все три модели работают в современном стандарте DVB-T2, который официально утвержден в Украине, а также поддерживают вещание в частотных диапазонах UHF и VHF с разрешением от SD до FullHD. Каждый цифровой тюнер также может воспроизводить видео, фото и аудиофайлы практически всех современных форматов с USB-носителя. Кроме того, новинки от ERGO можно использовать для записи любых эфирных телепрограмм на USB-флешки или внешние диски с помощью встроенного функционала PVR.
Новые телевизионные тюнеры ERGO оснащены полным набором необходимых интерфейсов, поэтому их можно присоединить как к самым современным телевизорам, так и к моделям с электронно-лучевым кинескопом. TV-тюнеры ERGO - это универсальная пропуск в мир цифрового телевидения, которую по достоинству оценят украинские телезрители.
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