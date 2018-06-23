ERGO предлагает большие UHD-телевизоры

23 июня 2018, 15:15

В ассортименте современной телевизионной техники бренда ERGO появилась серия LED-телевизоров с большими диагоналями 43, 49 и 55 дюймов и с UltraHD-матрицами.

Новинки ERGO 43СU6500AK, ERGO 49СU6500AK и ERGO 55СU6500AK имеют в своей основе передовые IPS-матрицы с разрешением 3840x2160 пикселей, благодаря чему эти телевизоры обеспечивают чрезвычайно четкое изображение стандарта UltraHD. Кроме того, все три модели поддерживают полноценный функционал SmartTV.Новые телевизоры от ERGO оснащены встроенным тюнером DVB-T2, что позволяет без дополнительных устройств и только с помощью обычной антенны принимать цифровое эфирное телевидение высокого качества в любом месте Украины, где есть соответствующее покрытие. Кроме того, встроенный проигрыватель способен воспроизводить разнообразный видео, аудио, цифровое даже текстовый контент, записанный на USB-флешку или внешний диск.Новинки также имеют встроенный WI-FI-адаптер, работающий в современных стандартах 802.11b / g / n и обеспечивает быстрое и надежное соединение с сетью без необходимости подключения кабелей. Двойные USB HDMI разъемы, а также полный набор как аналоговых, так и цифровых входных и выходных интерфейсов обеспечивают возможность присоединения любых дополнительных мультимедийных устройств.Все три новые модели отличаются чрезвычайно привлекательным дизайном, ведь в них большая диагональ удачно контрастирует со сверхтонкой дисплейной рамки, грациозной подставкой и компактным корпусом.