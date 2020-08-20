Новые модели телевизоров AIWA с лицензионным Android TV

Пополнение склада AIWA
Линейка телевизоров AIWA пополнилась пятью моделями с диагональю экрана 32, 43, 50, 55, 65. Все новинки объединили в себе лучшие традиции звучания AIWA, качественное изображение и лицензионный Google TV. Фишкой обновления стал безрамочный дизайн Full-Screen TV.
- AIWA JH32DS700S
- AIWA JH43DS700S
- AIWA JU50DS700S
- AIWA JU55DS700S
- AIWA JU65DS700S
Умные функции и новые возможности телевизора позволят насладиться всем спектром онлайн контента потому как Aiwa использует исключительно лицензионное Google TV.
Новинки на складе, доступны к заказу.
РОМСАТ - эксклюзивный дистрибьютор AIWA в Украине