Новые модели телевизоров AIWA с лицензионным Android TV

20 августа 2020, 23:10

Пополнение склада AIWA



Линейка телевизоров AIWA пополнилась пятью моделями с диагональю экрана 32, 43, 50, 55, 65. Все новинки объединили в себе лучшие традиции звучания AIWA, качественное изображение и лицензионный Google TV. Фишкой обновления стал безрамочный дизайн Full-Screen TV.