Новый Smart телевизор Thomson 55”

Наслаждайтесь захватывающим просмотром любимых фильмов в разрешении UHD (3840 x 2160), которое в 4 раза выше FullHD. Android TV Множество развлечений - поток фильмов, музыки, игр, а с такими полезными функциями, как голосовой поиск и встроенный Chromecast, пользоваться телевизором еще комфортнее.
Высокий динамический диапазон HDR 10 Технология HDR (High Dynamic Range) позволяет отображать более широкий и богатый набор отображаемых цветов.
Особенности модели:
UHD
DVBT2 / C / S2
Android TV
Wi-Fi Chromecast
Высокий динамический диапазон с HDR 10.
10-битная панель
Индекс частоты обработки изображения 1200
Голосовой поиск
Dolby Digital plus
Элегантный дизайн