Новый Smart телевизор Thomson 55”

25 октября 2017, 10:15

Многофункциональный телевизор Thomson 55UC6406 с диагональю экрана 55 дюймов и Android TV уже в продаже.

Наслаждайтесь захватывающим просмотром любимых фильмов в разрешении UHD (3840 x 2160), которое в 4 раза выше FullHD. Android TV Множество развлечений - поток фильмов, музыки, игр, а с такими полезными функциями, как голосовой поиск и встроенный Chromecast, пользоваться телевизором еще комфортнее.

Высокий динамический диапазон HDR 10 Технология HDR (High Dynamic Range) позволяет отображать более широкий и богатый набор отображаемых цветов.



Особенности модели:



UHD

DVBT2 / C / S2

Android TV

Wi-Fi Chromecast

Высокий динамический диапазон с HDR 10.

10-битная панель

Индекс частоты обработки изображения 1200

Голосовой поиск

Dolby Digital plus

Элегантный дизайн