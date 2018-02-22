BenQ W1700 - домашний проектор с HDR и разрешением 4K UHD

22 февраля 2018, 9:45

BenQ W1700 - это домашний проектор с HDR и разрешением 4K UHD. Проектор относится к серии CineHome.

Проекторы BenQ CineHome Series предназначены для любителей кино на большом экране и, как правило, не требуют специально оборудованного кинозала и, благодаря короткофокусной оптике, могут быть установлены даже в небольших комнатах. BenQ W1700 – это недорогой домашний проектор с HDR и разрешением 4K UHD. Он имеет самые современные технические параметры, включая разрешение с проекцией 8,3 МП, технологию CinematicColor™ и оптимизированную для проекторов технологию HDR, которые обеспечивают отличное качество изображения и естественную цветопередачу.Проектор дома для многих – это не просто возможность смотреть любимые фильмы на большом экране в уютной обстановке своей гостиной. Проектор – это универсальное устройство, к которому предъявляются повышенные требования, а не только высокое разрешение и небольшие габариты.Ключевые особенности проектора BenQ W1700:• Разрешение 4K UHD с проекцией 8,3 МП• Технология HDR, оптимизированная для проекторов• Технология CinematicColor™ для точной цветопередачи• Более 96% соответствия стандарту Rec.709, цветовое колесо RGBRGB• Автоматическая коррекция изображения по вертикали