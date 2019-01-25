25 января 2019, 14:15

BenQ W2700 - первый 4K HDR-PRO проектор для домашнего кинотеатра

Компания BenQ, крупнейший производитель проекционной цифровой техники в мире, представляет новый DLP-проектор CinePrime серии W2700, который обеспечивает высочайшее качество цветопередачи и индивидуальную настройку для истинных ценителей кинои  BenQ W2700 первый 4K HDR-PRO проектор для домашнего кинотеатра с расширенным цветовым охватом DCI-P3 Publish.

BenQ CinePrime W2700 - первый в мире DLP-проектор для домашнего кинотеатра с разрешением 4K и поддерживающий  DCI-P3.  Благодаря  фирменной технологии  Cinematic Color с оптимизированной для проектора поддержкой  технологии HDR-PRO ™ и индивидуальной заводской калибровке  цвета,   проектор   является    незаменимым   устройством   для истинных   ценителей  киноискусства.

Проектор BenQ  W2700 обеспечивает истинную 4K производительность с разрешением 3840x2160  и с 8,3 миллионом отдельных пикселей для каждого кадра.  Использование оптимизированной оптической системы с шестью структурированными группами из 10 стеклянных линз обеспечивает  высочайшее качество изображения без оптических искажений.

В отличие  от  конкурентов,  в проекторе  BenQ W2700 реализовано истинное  4K разрешение  в сочетании с высоким стандартом цветопередачи DCI-P3, создавая идеальные условия для просмотра новейшего 4K Blu-ray контента с аутентичным  цветом в каждом кадре -  как это было задумано создателями фильма. Используя эксклюзивную технологию BenQ CinematicColor,  проектор для  домашнего   кинотеатра BenQ W2700 обеспечивает  точный 95% охват цветового пространства DCI-P3 и 100% Rec. 709, что подтверждено заводскими отчетами о цветокалибровке, с показателем  Delta E≤3.

Проектор BenQ W2700  предлагает  недостижимое ранее в домашних  условиях  качественное и реалистичное изображение благодаря эксклюзивной технологии HDR-PRO, специально оптимизированной для проецирования. Поддерживая форматы HDR10 и HLG, технология  HDR-PRO включает в себя методы автоматического цветового и тонального отображения, которые обеспечивают превосходные диапазоны яркости и контрастности, формируя потрясающую четкость и глубину для максимально естественного и реалистичного качества видео.

Для любителей кино,  требовательных в своих   предпочтениях к  визуальным впечатлениям,  проектор W2700 имеет запатентованные технологии CinemaMaster Video + и CinemaMaster Audio + , которые  обеспечивают качество коммерческого цифрового кинотеатра в домашних  условиях.

Стильный дизайн, компактный корпус  и небольшой вес  проектора W2700 , в сочетании с коротким фокусным расстоянием, большим зумом 1,3Х и вертикальным смещением объектива  делает новинку уникальным персонализированным устройством для визуальных  домашних развлечений.


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