25 января 2019, 14:15

Компания BenQ, крупнейший производитель проекционной цифровой техники в мире, представляет новый DLP-проектор CinePrime серии W2700, который обеспечивает высочайшее качество цветопередачи и индивидуальную настройку для истинных ценителей кинои BenQ W2700 первый 4K HDR-PRO проектор для домашнего кинотеатра с расширенным цветовым охватом DCI-P3 Publish.

BenQ CinePrime W2700 - первый в мире DLP-проектор для домашнего кинотеатра с разрешением 4K и поддерживающий DCI-P3. Благодаря фирменной технологии Cinematic Color с оптимизированной для проектора поддержкой технологии HDR-PRO ™ и индивидуальной заводской калибровке цвета, проектор является незаменимым устройством для истинных ценителей киноискусства.



Проектор BenQ W2700 обеспечивает истинную 4K производительность с разрешением 3840x2160 и с 8,3 миллионом отдельных пикселей для каждого кадра. Использование оптимизированной оптической системы с шестью структурированными группами из 10 стеклянных линз обеспечивает высочайшее качество изображения без оптических искажений.



В отличие от конкурентов, в проекторе BenQ W2700 реализовано истинное 4K разрешение в сочетании с высоким стандартом цветопередачи DCI-P3, создавая идеальные условия для просмотра новейшего 4K Blu-ray контента с аутентичным цветом в каждом кадре - как это было задумано создателями фильма. Используя эксклюзивную технологию BenQ CinematicColor, проектор для домашнего кинотеатра BenQ W2700 обеспечивает точный 95% охват цветового пространства DCI-P3 и 100% Rec. 709, что подтверждено заводскими отчетами о цветокалибровке, с показателем Delta E≤3.



Проектор BenQ W2700 предлагает недостижимое ранее в домашних условиях качественное и реалистичное изображение благодаря эксклюзивной технологии HDR-PRO, специально оптимизированной для проецирования. Поддерживая форматы HDR10 и HLG, технология HDR-PRO включает в себя методы автоматического цветового и тонального отображения, которые обеспечивают превосходные диапазоны яркости и контрастности, формируя потрясающую четкость и глубину для максимально естественного и реалистичного качества видео.



Для любителей кино, требовательных в своих предпочтениях к визуальным впечатлениям, проектор W2700 имеет запатентованные технологии CinemaMaster Video + и CinemaMaster Audio + , которые обеспечивают качество коммерческого цифрового кинотеатра в домашних условиях.



Стильный дизайн, компактный корпус и небольшой вес проектора W2700 , в сочетании с коротким фокусным расстоянием, большим зумом 1,3Х и вертикальным смещением объектива делает новинку уникальным персонализированным устройством для визуальных домашних развлечений.