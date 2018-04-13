BenQ TK800 - проектор для просмотра спортивных трансляций с разрешением 4K

13 апреля 2018, 13:45

Проектор BenQ TK800 предназначен для просмотра спортивных трансляций, создавая атмосферу настоящего стадиона.

Проектор обладает высоким разрешением 4K UHD, гарантирует яркие цвета и и реалистичное изображение благодаря поддержки технологии HDR и воспроизводит изображение до 100 дюймов. Усовершенствованная аудиосистема с технологией CinemaMaster Audio+2 превратит любую комнату в домашний кинотеатр или стадион мирового класса. Проектор оснащен 5 Вт динамиками и сочетает в себе специальные алгоритмы обработки звука, используемые голливудскими студиями, позволят вам наслаждаться насыщенным и чистым звучанием с более глубокими басами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ• Разрешение 4K UHD с проекцией 8,3 миллионов пикселей• Технология HDR, оптимизированная для проекторов• Яркие и насыщенные цвета изображения• Специальные режимы "футбол" и "спорт"• Автоматическая коррекция изображения по вертикалиПроектор BenQ TK800 обладает продуманным пользовательским интерфейсом, поэтому его установка не занимает много времени. Функция автоматической коррекции изображения дает возможность скорректировать неправильное изображение с помощью вертикальной регулировки. Наличие большого оптического зума 1.2x позволяет получить изображение с большой диагональю с широкого диапазона расстояний. Специально разработанные режимы «Спорт» и «Футбол» имеют сбалансированные настройки цветопередачи, делая изображение максимально реалистичным. BenQ TK800 имеет 5 отдельных звуковых режимов, которые идеально настроены под различный контент.Утонченный и элегантный внешний вид проектора TK800 подчеркивает его продуманный образ и функциональность. Проектор станет прекрасным дополнением к интерьеру гостиной, а простой пользовательский интерфейс сделает его использование удобным для всех членов семьи/