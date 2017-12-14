Проектор для домашнего кинотеатра BenQ W2000+ с разрешением 1080p

14 декабря 2017, 11:15

Корпус проектора BenQ W2000+ выполнен в черном цвете, чтобы подчеркнуть атмосферу настоящего кинотеатра в вашей AV-комнате.



BenQ W2000 + воспроизводит насыщенное изображение кинотеатрального качества благодаря сочетанию технологии CinematicColor, заводской калибровки воспроизведения цвета по стандарту Rec.709 HDTV , наличию 6-ти сегментного цветового колеса RGBRGB, и высокому уровню ANSI контрастности. Наслаждайтесь реалистичным и насыщенным изображением в Full HD разрешении.

Проектор станет центром ваших домашних развлечений благодаря утонченному внешнему виду, возможности беспроводной передачи данных и минимальному времени задержки (input lag). Смотрите фильмы, любимые концерты, спортивные соревнования или играйте в компьютерные игры на большом экране – все это возможно с новым BenQ W2000+Проектор оснащен динамиками 20 Вт и усовершенствованной аудиосистемой с технологией CinemaMaster, превращая вашу комнату в домашний кинотеатр мирового класса. Специальные алгоритмы обработки звука, используемые голливудскими студиями, позволят вам наслаждаться насыщенным и чистым звучанием с глубокими басами. Благодаря функции автоматического переназначения динамиков даже при перемещении проектора или его потолочном монтаже синхронность звука сохранится.BenQ W2000+ имеет простой пользовательский интерфейс с визуальными подсказками для первой настройки; предустановленные режимы, разработанные в зависимости от демонстрируемого контента, отличный звук и изображение кинематографического качества.