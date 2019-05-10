4K HDR проектор BenQ W1720, предназначенный для домашних кинотеатров

10 мая 2019, 11:45

BenQ W1720 – это продолжение популярного проектора BenQ W1700, который стал эталоном качества среди доступных проекторов для дома.

Новый проектор BenQ W1720 входит в серию CineHome проекторов BenQ , которая предназначена для любителей кино на большом экране и, как правило, не требует специально оборудованного кинозала а благодаря короткофокусной оптике, проекторы этой серии могут быть установлены даже в небольших комнатах. Отличительной особенностью серии CineHome является максимально продуманный набор характеристик, которые необходимы для домашнего кинотеатра. BenQ W1720 имеет высокое разрешение 4K UHD, делая доступным кинотеатральное качество изображения для домашнего просмотра. Проектор поддерживает HDR-формат и совместим с HLG форматами, позволяя смотреть новинки кино в высоком качестве, ранее доступном только в кинотеатрах. Несмотря на невысокую цену, BenQ W1720 имеет самые современные технические параметры, включая разрешение с проекцией 8,3 МП и технологию CinematicColor , гарантируя высокое качество изображения и реалистичную цветопередачу.Ключевые особенности BenQ W1720:• Разрешение 4K UHD с проекцией 8,3 МП• Технология HDR, оптимизированная для проекторов. Поддержка HLG• Технология CinematicColor для точной цветопередачи• 100% соответствия стандарту Rec.709, цветовое колесо RGBRGB