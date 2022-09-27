Игровой проектор BenQ X3000i получил международную премию EISA 2022-2023

27 сентября 2022, 17:19

BenQ, один из ведущих мировых производителей проекторов с гордостью сообщает, что игровой проектор BenQ X3000i получил престижную премию EISA 2022-2023 в категории "Лучший видеопроектор для домашнего кинотеатра".

“EISA восхищается игровыми возможностями проектора BenQ X3000i с 4LED источником света и яркостью 3000 ANSI-люмен благодаря новейшему DLP-чипу и технологии сдвига пикселей. Геймеры наверняка высоко оценят предустановленный "быстрый" режим с возможностью дистанционного управления и временем отклика около 4 мс при 1080p / 240 Гц (и 16 мс при 4K / 60 Гц), а также три игровых режима, оптимизированных для разных жанров. Игровой проектор BenQ X3000i гарантирует плавное воспроизведение фильмов с кинематографическими цветами благодаря эксклюзивной технологии CinematicColor от BenQ, которая покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3. Входящий в комплект адаптер Android TV и встроенные стереодинамики превращают X3000i в многофункциональный развлекательный центр".

EISA расшифровывается как European Imaging and Sound Association (Экспертная ассоциация изображений и звука) и представляет собой ассоциацию из более чем 50 европейских журналов, посвящённых потребительской электронике в 30 странах мира. EISA присуждает награды самым инновационным и современным продуктам в своих категориях с 1982 года.

BenQ X3000i - проектор для максимально полного погружения в игру благодаря подлинным цветам, 4K UHD разрешению с поддержкой HDR10 / HLG, яркости 3000 ANSI люмен и контрастности 500 000: 1 с технологией Dynamic Black. 4LED источник света с автоматической калибровкой цветов гарантирует удовольствия от игр на долгие годы. Наслаждайтесь полным контролем над происходящим без задержек изображения с временем отклика 4 мс при частоте кадров 240 Гц.

Дополняя визуальные эффекты великолепным звуковым сопровождением, проектор BenQ X3000i создаст эффект присутствия благодаря встроенным стереодинамикам treVolo мощностью 5 Вт x 2 с динамическим усилением звука, работающим по технологии Bongiovi DSP. Каждая сцена в игре будет наполнена объемным 3D-звучанием. Звук может быть выведен на внешнюю акустическую систему через HDMI eARC для получения максимальных кинематографических впечатлений.

Вы сможете ощутить максимальную реалистичность виртуальных миров со специальными звуковыми режимами проектора BenQ X3000i предназначенными для игр разных жанров. Четкое и чистое звучание с дополнительной глубиной басов во время воспроизведения музыки создаст неповторимую атмосферу, обеспечивая эффект присутствия. Звуковые предустановленные режимы также имеются в игровых проекторах TK700STi и TK700.

Стильный игровой проектор BenQ X3000i станет украшением любого помещения. Проектор обладает широкими возможностями установки благодаря богатому функционалу, 1,3-кратному зуму и 2D коррекции трапецеидальных искажений. 4LED-источник света позволит вам наслаждаться игровыми качествами проектора и превосходной яркостью цветов в течение более чем 30 000 часов или 10 лет работы без необходимости замены лампы.