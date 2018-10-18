Названы победители престижной международной премии EISA Award

18 октября 2018, 8:46

15 августа Ассоциация EISA (Expert Imaging and Sound Association) обнародовала победителей престижной награды EISA Award…

Чтобы выбрать лучших из лучших члены EISA, а это эксперты 53 профильных журналов из 25 стран по всему миру, собираются, тестируют и обсуждают множество устройств, разделенных на 6 категорий. Только в категории Hi-Fi — 19 номинаций! Результаты выбора хранятся в строжайшем секрете до 15 числа последнего месяца лета. Итак, среди наших любимых брендов есть 4 победителя, заслуживших премию EISA Award.

Вердикт экспертов EISA

«Одним из основных минусов наличия приличной Hi-Fi системы в вашем доме является неизбежный беспорядок кабелей. Но компания DALI преодолела это, выпустив активные колонки Callisto, которые работают с разработкой компании — беспроводным контроллером Sound Hub. Стабильная передача файлов с высоким разрешением 96kHz/24-bit обеспечивает отличный стереозвук без проводов. Система Callisto / Sound Hub работает без проблем, воспроизводя треки со сторонних источников, таких как проигрыватель CD-дисков, или передавая потоковую музыку через Bluetooth aptX HD. Также, вы можете добавить модуль расширения NMP-1 для полной совместимости с невероятной мультирум платформой высокого разрешения BluOS.Другие подробности здесь.