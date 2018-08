Nokia 7 Plus получил звание "Смартфон года" на EISA Awards 2018

17 августа 2018, 10:15

HMD Global, дом для телефонов Nokia, объявляет, что Nokia 7 Plus был выбран лучшим смартфоном года Ассоциацией EISA (Expert Imaging & Sound Association).

Награды EISA присуждает крупнейшая в мире независимая группа экспертов, которая состоит из редакций 53 авторитетных специализированных изданий и сайтов. В процессе тестирования, наряду с большим количеством конкурентов, эксперты оценили смартфон Nokia 7 Plus за его оригинальный дизайн, высокую производительность, впечатляющие возможности обработки изображений и наградили его высшей отметкой в одной из самых популярных категорий.



Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas), директор по продуктам HMD Global, комментирует:

«Созданию модели Nokia 7 Plus мы уделили особое внимание, поэтому мы очень рады видеть положительный отклик у профессиональных экспертов. Мы стремимся создавать смартфоны с самым оптимальным сочетанием производительности, возможностей фотографии и стильного дизайна во всех ценовых сегментах. Nokia 7 Plus — это воплощение красоты и продуктивности в доступном ценовом сегменте. Благодаря тому, что Nokia 7 Plus теперь признан такой уважаемой ассоциацией, как EISA, мы убеждены, что смогли соединить великолепный стиль и мощность в одном смартфоне».



Nokia 7 Plus: производительность в элегантном исполнении

Разработанный специально для создателей уникального контента, Nokia 7 Plus является одной из самых оригинальных моделей в линейке смартфонов Nokia. Сочетая инновационную оптику и алгоритмы обработки изображений, Nokia 7 Plus превращает моменты жизни в реалистичные фотографии. Смартфон оснащен основной камерой на 12 МП с оптикой ZEISS для высокого качества изображения как в условиях низкой освещенности, так и при очень ярком свете, а дополнительная камера на 13 МП обеспечит двукратный оптический зум для тех моментов, когда нужно быть в самом центре событий. Nokia 7 Plus оснащен режимом Pro Камера, с помощью которого вы можете вручную редактировать каждый сделанный снимок и снимать профессиональные фото благодаря быстрому и легкому ручному контролю над настройками камеры, такими как баланс белого, фокус, ISO, скорость затвора и редактирование экспозиции.



Благодаря 16-мегапиксельной фронтальной камере с оптикой ZEISS, Nokia 7 Plus легко адаптируется к условиям низкой освещенности, повышая светочувствительность и гарантируя отличные селфи. Усовершенствованный режим двусторонней съемки поможет вам создать уникальные #Bothie, а Google Фото позаботится о безопасности и сохранности ваших воспоминаний. В дополнение к 4K видео три микрофона записывают пространственный звук Nokia 360° без шумов, что поможет ощутить себя в центре событий и создавать впечатляющий контент.



Оптимизированный для получения максимума мощности в любой ситуации, Nokia 7 Plus обеспечит двухдневную работу батареи. Плавно изогнутые края экрана делают видимую часть дисплея больше и элегантнее. Яркий 6-дюймовый Full HD+ дисплей с пропорциями 18:9 идеален для просмотра видео, общения в социальных сетях, игр и развлечений.



Дизайн, инновации и технологии

Награды EISA привлекают экспертов со всего мира в различных категориях, которые включают Hi-Fi системы, домашние кинотеатры, фотографию и мобильные устройства. Все продукты, номинированные на премию EISA, проходят многостороннюю экспертную оценку технологий, дизайна и инноваций. Номинанты, которые прошли эти тщательные тесты, получили мировое признание как продукты высокого уровня и представлены в соответствующих шортлистах категорий. В результате экспертного голосования Nokia 7 Plus признан лучшим смартфоном в категории «Мобильные устройства», за что он получит премию EISA 2018-19.