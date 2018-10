Nokia 6.1 Plus присоединяется к программе Android 9 Pie beta labs

11 октября 2018, 9:15

HMD Global, дом для телефонов Nokia, сегодня анонсировал, что новейшее обновление до Android 9 уже доступно для Nokia 6.1 Plus благодаря программе Nokia beta labs.



Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas), директор по продуктам HMD Global, комментирует:

«Мы рады сообщить, что благодаря участию в программе Nokia beta labs Nokia 6.1 Plus стал первым в мире смартфоном на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 636, которому доступно обновление до Android Pie. Регулярно поставляя обновления программного обеспечения для наших фанов, мы подтверждаем нашу приверженность философии Android One.



Это наша первая бета-версия Android 9 на Nokia 6.1 Plus для разработчиков. В ближайшие недели мы будем работать вместе с нашим быстрорастущим сообществом бета-тестеров, чтобы обеспечить бескомпромиссное качество нового программного обеспечения до начала официального релиза. Мы поощряем все отзывы наших поклонников и благодарны за их энтузиазм и помощь в тестировании ранних версий новейшего Android».



Программа Nokia beta labs создана для того, предоставить разработчикам возможность тестировать новые версии программного обеспечения и давать компании обратную связь. HMD Global уже насчитывает более 86 000 фанов, которые участвуют в тестировании новейших обновлений программного обеспечения до их официального выпуска.



Nokia 6.1 Plus пользуется огромным спросом по всему миру с момента его анонса в конце августа. К примеру, в Индии эта модель раскупается с рекордной скоростью. Благодаря безрамочному дизайну смартфона и дисплею HD+ с соотношением сторон 19:9 Nokia 6.1 Plus предоставляет пользователям больший экран в компактном оформлении.



С Nokia beta labs энтузиасты могут опробовать совершенно новый набор функций Android 9 на своих Nokia 6.1 Plus, таких App Actions – эксклюзивную функцию для устройств Android One и телефонов Google Pixel.



Созданный по ожидаемо высоким стандартам бренда Nokia, корпус нового 6.1 Plus спереди и сзади выполнен из стекла, экран занимает 93% всей изящно закругленной передней поверхности, благодаря которой смартфон идеально ложится в вашу руку. Помимо элегантного внешнего вида, смартфон может похвастаться мобильной платформой Qualcomm Snapdrago 636, которая на 40% быстрее, чем предыдущая серия процессоров. Это обеспечивает первоклассную графику и более высокую энергоэффективность батареи, чтобы вы могли наслаждаться аудио и видео еще дольше.



Ключевые особенности Android 9 Pie:



• App actions – используйте смартфон эффективнее благодаря функции, которая анализирует ваши привычки в использовании приложений и предсказывает ваш следующий шаг.

• Slices – определяет отдельные элементы ваших любимых приложений, делая их более доступными для использования.

• Адаптивный аккумулятор – использует механизмы изучения, чтобы определить шаблоны использования ваших любимых приложений и распределять мощность аккумулятора в порядке приоритетности.

• Адаптивная яркость – автоматически адаптирует яркость экрана смартфона, изучая настройки пользователя и использование им устройства.

• Системная навигация – навигация, основанная на жестах, а не на привычной кнопке внизу экрана (активируется пользователем).

Функции Digital Wellbeing, доступные с осени 2018 года:

• Время устройства – указывает время использования устройства на панели мониторинга, а также показывает, сколько раз оно было разблокировано и сколько уведомлений было получено.

• Таймер приложений – установка ограничений во времени использования приложений.

• Режим Wind Down – расширенная версия существующего режима «не беспокоить» для дополнительного контроля над уведомлениями и функцией Night Light, которая помогает приглушить яркую голубую подсветку смартфонов, вызывающую нарушения сна.



Nokia 7 Plus стал первым смартфоном на Qualcomm Snapdragon 660, который начал получать обновление до Android 9 Pie начиная с 28 сентября 2018 года.