Британия и Германия подпишут договор о взаимной обороне

3 июля 2025, 13:45

Лондон и Берлин готовятся заключить масштабное соглашение о взаимной поддержке в случае угрозы безопасности одной из сторон.

Об этом сообщает Politico, со ссылкой на источники, близкие к переговорам.Подписание договора ожидается 17 июля - до ухода парламентов на летние каникулы. Основой документа станет Соглашение Тринити-Хаус, заключенное в октябре 2024 г. В нем прописано, что стратегическая угроза для одной из стран рассматривается как угроза для другой. Кроме обороны, новый договор будет включать положения о совместной борьбе с нелегальной миграцией, сотрудничестве в области транспорта, науки и инноваций, а также содействии трансграничному обмену.