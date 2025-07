10 лучших фильмов XXI века

3 июля 2025, 11:45

Семейство Кимов из Южной Кореи обитает в унылом полуподземелье и зарабатывает на жизнь эпизодической работой.

Когда приятель их сына уезжает за границу, он предлагает молодому Киму заместить его в роли репетитора для старшеклассницы из состоятельной семьи Пак. Обманом добыв фальшивый университетский сертификат, юноша устраивается на работу в их дом и задумывает план поиска должности для своей сестры.



Малхолланд Драйв (Mulholland Drive), 2001

Загадочная девушка, после автомобильной аварии страдающая потерей памяти, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката и пытается начать новую жизнь в Голливуде. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее.



Нефть (There Will Be Blood), 2007

Начало XX века. Предприниматель Дэниэл Плэйнвью ищет золото и серебро, а находит нефть. Он становится преуспевающим нефтяником, разработавшим уже несколько скважин. Однажды он узнает про новое месторождение. Уцепившись за этот шанс разбогатеть, Дэниэл делает всё, чтобы добиться своего.



Любовное настроение (In The Mood For Love), 2000

Гонконг, 1962 год. Су и Чоу снимают соседние комнаты в одной квартире. Их супруги всё время в отлучке. Однажды Чоу узнаёт сумочку Су, подаренную ей мужем, – у его жены такая же. А Су узнаёт галстук Чоу, подаренный ему женой, – такой же есть у её мужа. Оба понимают, что их супруги изменяют им друг с другом.



Лунный свет (Moonlight), 2016

История жизни главного героя разворачивается в Майами, города, где господствуют наркотики и богатство. Мальчик проходит через сложные этапы становления личности – от юности до взрослой жизни. Переживая внутренние конфликты и разочарования, персонаж вынужден определиться с собственным направлением в жизни, что оформит его будущее.



Старикам тут не место (No Country For The Old Man), 2007

Обычный работяга обнаруживает в пустыне гору трупов, набитый героином грузовик и сумму в два миллиона долларов наличными. Он решает взять деньги себе, и результатом становится волна насилия, которую не может остановить вся полиция Западного Техаса.



Вечное сияние чистого разума (Eternal Sunshine Of The Spotless Mind), 2004

Застенчивый Джоэл живёт ничем не примечательной жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута он садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и парень понимает, что когда-то был знаком с ней.



Прочь (Get Out), 2017

Знакомство с родителями девушки не предвещает молодому чернокожему фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь ее семья принадлежит к «элитному белому обществу». Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь.



Унесённые призраками (Spirited Away) , 2001

Девочка Тихиро и её семья по пути к новому загородному дому попадают в дорожное происшествие. Выйдя из машины, они обнаруживают неподалёку ресторан без обслуживающего персонала. Все принимаются за трапезу, кроме девочки, которая чувствует опасность. Подозрения Тихиро оказываются правдой: её родители превращаются в свиней, и она узнаёт, что это место кишит призраками.



Социальная сеть (The Social Network), 2010

История создания одной из самых популярных в Интернете социальных сетей – Facebook. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников Гарвардского университета, которые основали ее в 2004 году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.