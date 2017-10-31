9 ноября состоится ИТ - Конференция: "Зарабатывай Здесь, Сегодня, Сейчас!"

31 октября 2017, 9:15

9 ноября 2017 года в Киеве в конгресс-холле «Космополит» состоится конференция: «Зарабатывай здесь, сегодня, сейчас!»

Переменчивое состояние ИТ-рынка вынуждает представителей сегмента действовать проактивно, предугадывая возможные пути развития. Для того чтобы быть в курсе тенденций, инновационных инструментов влияния на сегмент, и поделиться полученной информацией, была возобновлена традиция проведения конференций. Организатором мероприятия выступает компания «Кристюк и Партнеры».

состояние международного и национального ИТ-рынков;

тренды развития брендов и новинки продукции от лидеров рынка AMD, ColorWay, Lenovo, Rapoo, Razer;

актуальные тенденции развития ИТ - рынка от ведущих аналитических компаний: IDC и GfK.

На конференции будут представлены темы:

Участники узнают о инновационных подходах и тонкостях успешного проведения ICO от Сергея Скабелкина, а также получат мощный заряд энергии от мотивационного спича Олега Кристюка.

Мероприятия подобного рода способствуют обмену опытом, предоставляя возможность обсудить актуальные вопросы и получить консультации экспертов отрасли.