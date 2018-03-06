Кристюк и Партнеры возобновляет семинары "Весенний Бум"

6 марта 2018, 9:45

Весной 2018 года компания Кристюк и Партнеры возобновляет традицию проведения региональных ИТ семинаров.

Первый цикл мероприятий пройдет во второй половине мая в пяти городах Украины: Киев, Харьков, Львов, Одесса, Запорожье.

Современная жизнь требует постоянного контроля над потоком информации. Отстать от ритма информационного движения – означает потерять конкурентоспособность. Ежедневно рынок покидают старые игроки, их место занимают новые, потому важно развиваться, чтобы оставаться в лидерах.

Региональное Road Show «Весенний Бум 2018» призвано актуализировать коммуникацию между вендорами и партнерами. Ведущие игроки ИТ-рынка: AMD, ColorWay, Lenovo, Motorola уже подтвердили свое участие в качестве вендоров на протяжении всего тура. Также активно ведутся переговоры с другими компаниями, представляющими данный сегмент рынка.

Ожидается, что весенний тур семинаров посетит более 1000 участников со всех уголков Украины. Посетители смогут лично пообщаться с представителями вендоров. Владельцы бизнеса, руководители, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, продавцы-консультанты получат действенные инструменты и подсказки способные повлиять на увеличение прибыли.

Практика предыдущих семинаров доказала последующую эффективность в продвижении брендов, позволяя участникам представить широкой публике новую продукцию, обсудить вместе с партнёрами сложившиеся условия рынка, его тенденции, и выстроить маркетинговые стратегии дальнейшего развития.

«Только придерживаясь принципа «Зарабатывает партнер – зарабатываем мы» возможно максимальное развитие всех участников рынка. Мероприятия, которые мы проводим дают возможность обмениваться актуальной информацией, опытом и идеями, что продуктивно влияет на рынок в целом», – отмечает Олег Кристюк.