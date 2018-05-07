Бренды ИТ-рынка соберутся вместе на Road Show "Весенний Бум 2018"

7 мая 2018, 11:45

Совсем скоро, во второй половине мая состоится региональное Road Show «Весенний Бум 2018». Цикл ИТ-семинаров пройдет в пяти городах Украины:

Харьков – 15 мая

Запорожье – 18 мая

Львов – 22 мая

Киев – 29 мая

Одесса – 31 мая

Партнерами мероприятия выступят лидеры ИТ-рынка: AMD; ColorWay; Lenovo; Logitech; Motorola. Еще одним партнером на семинаре в Киеве будет компания VINGA.

Сфера информационных технологий на сегодня плотно интегрирована в повседневную жизнь, став ее неотъемлемой частью. Появление новых инструментов и способов, позволяющих справляться с нестабильностью ситуации на рынке, вынуждает всех участников следить за последними тенденциями, чтобы сохранять актуальность своих предложений.

Организатор тура региональных семинаров – компания «Кристюк и Партнеры», каждый раз предлагает участникам своих семинаров самые инновационные решения. Практика показывает, посещение мероприятий подобного уровня позволяет партнерам и участникам в будущем более эффективно выстраивать свои маркетинговые стратегии, увеличивая тем самым уровень продаж.

В этот раз с такой целью в рамках Road Show «Весенний Бум 2018» будет реализовано выставочную зону. На территории V-zone бренды смогут презентовать широкой публике свои последние новинки и флагманские разработки, а посетители получат возможность лично протестировать предложенные новинки и поближе ознакомиться с продукцией компаний:

AIRON, ColorWay, GoPro, Lenovo, Logitech, Motorola, SanDisk, Seasonic, VINGA

Посетители каждого из семинаров получат уникальную возможность:

– напрямую пообщаться с представителями вендоров;

– узнать о внутреннем состоянии ИТ-рынка исходя из аналитических данных представленных компанией GfK;

– познакомиться с актуальными новинками и предложениями ведущих брендов ИТ-сегмента;

– получить действенные советы и подсказки от владельцев бизнеса по способам увеличения уровня продаж;

– овладеть самыми современными технологиями в сфере продвижения товаров.

Приятным дополнением для участников станут конкурсы в соцсетях от партнеров и организаторов. Часть активностей уже запущена. Следите за анонсами в Facebook.

На протяжении всего цикла семинаров информационными партнерами регионального Road Show «Весенний Бум 2018» выступят интернет-порталы: Компьютерное Обозрение, Компостер 2.0, ITnews.

Получая сегодня самые инновационные и эффективные инструменты по продвижению товаров – каждый участник гарантирует сохранение лидерских позиций в будущем.

Со всей детальной информацией о Road Show «Весенний Бум 2018» можно ознакомиться на сайте организатора http://avb.kiev.ua/events/