Road Show "Высокий СЕЗОН 2018" стартует в октябре

3 октября 2018, 13:45

Компания «Кристюк и Партнеры» анонсирует проведение регионального тура ИТ-семинаров «Высокий СЕЗОН 2018», который состоится во второй половине октября.

Road Show стали традиционными встречами с 2011 года и собирают на одной площадке представителей брендов с одной стороны и продавцов реализовывающих продукцию – с другой.

В этом сезоне Road Show пройдет с 16 по 23 октября и посетит Винницу, Днепр и Черновцы. В качестве вендоров в туре принимают участие ведущие игроки ИТ-рынка: AMD, ColorWay, Lenovo. Также, в рамках семинаров будет действовать V-zone, где участники смогут познакомиться с демозонами не только ключевых партнеров тура, но и ряда украинских и международных компаний.

В своих выступлениях спикеры поделятся интересной и полезной информацией о новых продуктах, трендах и тенденциях ранка ИТ. Кроме этого, участники семинаров получат возможность встретиться и пообщаться с представителями брендов в своем регионе. Что дает прекрасную возможность в живого общения и оперативного решения важных вопросов.

«Каждый Road Show приносит всем участникам, кроме знаний, массу новых знакомств, инсайтов и заряд бодрости на следующий сезон. Сейчас, когда мир меняется стремительно быстро, быть в курсе новых технологий - значит быть конкурентоспособным и оставаться в лидерах. Приглашаем участников и партнеров к сотрудничеству», - прокомментировал Олег Кристюк.