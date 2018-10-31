Road Show "Высокий СЕЗОН 2018" - к сезону активных продаж готовы!

31 октября 2018, 11:45

Винница, Черновцы, Днепр – три города, которые с 16 по 23 октября посетил Road Show с традиционным туром ИТ семинаров «Высокий Сезон 2018».

Дважды в год компания «Кристюк и Партнеры» проводит циклы семинаров в уникальном формате, где на одной площадке встречаются вендоры, развивающие бренды в Украине и партнеры, продающие продукцию этих брендов непосредственно пользователям.

Спикеры международных компаний: AMD, ColorWay, Lenovo - презентовали участникам семинаров новинки сезона и поделились актуальными трендами в сфере информационных технологий. На своих стендах компании демонстрировали высокое качество продукции, удобство и характеристики наиболее интересных позиций. Также, в рамках мероприятий все желающие имели возможность познакомиться и пообщаться с представителями брендов и задать вопросы.

Road Show предлагает участникам разностороннюю информацию, касающуюся рынка ИТ. Так международная исследовательская компания GfK, выступившая в качестве партнера тура, представила доклады исследований ИТ рынка в Украине с прогнозами дальнейшего развития. Для участников Road Show в течение всего тура действовала демонстрационная V-Zone, где можно было протестировать новые продукты и задать вопросы представителям компаний. В осеннем туре в V-Zone приняли участие: Airon, AMD, ColorWay, Gazer, Lenovo, Mercusys, Seasonic, TheEYE.

Осенний Road Show принял более 300 участников, отзывы и активность которых подтвердили важность проведения таких туров.

В этом году мы принимали участие в Весеннем Road Show в Харькове, Запорожье, Львове, Киеве, Одессе и в Осеннем Road Show в Виннице, Черновцах, Днепре. Для нас очень важно информировать ИТ сообщество о том, что AMD вернулась на рынок Украины и вернулась с замечательными продуктами процессорами AMD Ryzen и графикой Vega как для десктопных, так и для ноутбучных решений. Мы готовы к высокому сезону! С нами можно зарабатывать! Не менее важно для нас было получить отзывы от операторов рынка, работающих в крупных городах и в регионах, что важно для них, в каком направлении нам следует усилить нашу активность. Все эти задачи мы решили, участвуя в мероприятиях Road Show. Хочу отметить, что мы не только решили бизнес задачи, которые ставили для себя, как компания, но еще получили огромное удовлетворение и удовольствие от общения с партнерами и участниками семинаров”,- Ирина Кривчикова, BDM AMD по работе с ключевыми партнерами в странах EECA.

По словам Юрия Ремезовского, руководителя департамента продаж СolorWay: «На Road Show «Высокий Сезон» мы представили абсолютно новый продукт - аккумуляторные USB батареи. Их уникальность в возможности зарядки от любого USB порта. Кроме того, одна такая батарейка заменяет 500 обычных батареек, благодаря чему сохраняется окружающая среда. Региональные ИТ семинары прекрасная возможность живого общения с нашими партнерами по всей Украине. Мы делимся планами и видением развития бренда СolorWay и рынка в целом, что помогает партнерам сформировать наиболее выгодное позиционирование себя в регионе».

«Чем чаще встречаешься с участниками региональных семинаров, тем больше понимаешь, насколько нужны такие встречи в нашем сегменте. Когда инновации переплетаются с личным опытом использования и «приправлены» общением, рождается успешный симбиоз! Быть лидером – это чувствовать тенденции и настроения пользователей, спасибо каждому, кто посетил семинары в этом сезоне – вы делаете нас лучше!» - комментирует Николай Антонюк, руководитель направления персональных компьютеров Lenovo в Украине.