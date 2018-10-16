Huawei проведет всеукраинское road show в поддержку смартфона Huawei P smart+

16 октября 2018, 16:45

С 13 октября по 2 декабря компания Huawei проведет ряд активностей в рамках масштабного road show в поддержку своего нового, но уже нашумевшего смартфона Huawei P smart+.

Мероприятия состоятся в 11 крупнейших торгово-развлекательных центрах 10 городов Украины. В указанный период посетители ТРЦ смогут протестировать новый смартфон и выиграть призы.



В каждом из одиннадцати торгово-развлекательных центров, принимающих road show, будут установлены брендированные стенды Huawei, условно разделенные на 4 тестовые зоны.



Game ("Играй") — здесь всех участников пригласят сразиться в игре PUBG Mobile со смартфонов Huawei P smart+. За ходом игры можно будет наблюдать на большом экране зоны.



Move ("Двигайся") — в этой зоне посетители смогут протестировать фановые возможности функции замедленного видео.



Smile ("Улыбайся") — тут делают "Селфи со звездой", ведь Huawei P smart+ — настоящая звезда селфи. Ведущий подробно расскажет об интеллектуальных возможностях селфи-камеры нового смартфона и проведет настоящие соревнования по селфи.



Create ("Твори") — в этой зоне можно научиться создавать веселые фото и видео с персонажами дополненной реальности.



Каждую неделю все посетители стендов, которые поделятся фото с хештегом #СяюЗPsmartPlus с кратким описанием, почему P smart+ — это крутой смартфон, примут участие в розыгрыше P smart+.



Первой road show Huawei встретит столица (13-14 и 20-21 октября), затем эстафету примут другие города.



Расписание road show:



Киев — 13-14 октября и 20-21 октября в ТРЦ "Ocean Plaza" и "Lavina Mall";

Харьков — 27-28 октября и 3-4 ноября в ТРЦ "Karavan";

Днепр — 27-28 октября и 3-4 ноября в ТРЦ "Karavan";

Львов — 27-28 октября и 3-4 ноября в ТРЦ "Forum Lviv";

Житомир — 10-11 ноября и 17-18 ноября в ТРЦ "Global";

Херсон — 10-11 ноября и 17-18 ноября в ТРЦ "Фабрика";

Тернополь — 10-11 ноября и 17-18 ноября в ТРЦ "Подоляни";

Винница — 24-25 ноября и 1-2 декабря в ТРЦ "Megamall";

Одесса — 24-25 ноября и 1-2 декабря в ТРЦ "Riviera";

Луцк — 24-25 ноября и 1-2 декабря в ТРЦ "Port City".