Huawei объявляет предзаказ на хитовый смартфон Huawei P smart+ в белом цвете

9 октября 2018, 12:15

Самый продаваемый в Украине смартфон — недавно представленный Huawei P smart+ — с сегодняшнего дня можно предзаказать в новом белом цвете.

Все покупатели, оформившие предзаказ, получат в подарок Bluetooth-наушники Huawei AM61 при покупке смартфона.

Представленный в августе 2018 года Huawei P smart+ установил рекорд продаж на украинском рынке смартфонов. Кроме наличия оптимального набора технических характеристик этот смартфон выгодно отличается дизайном от конкурентов в своем сегменте. Полагаясь на успех градиентного сине-фиолетового Iris Purple, компания Huawei приняла решение о поставке в Украину P smart+ в белом цвете. Отметим, что 70% всех продаж устройств пришлись на смартфоны P smart+ именно в эксклюзивном Iris Purple.Huawei P smart+ имеет четыре камеры, работающие под управлением искусственного интеллекта. Селфи-камера (24 Мп + 2 Мп) снимает портреты с размытием фона, распознавая более 200 условий съемки в восьми категориях и применяя наиболее подходящие настройки. Фронтальная камера также имеет режим HDR Pro, который помогает избежать засветов и получить качественное селфи даже в сложных условиях освещения. Основная камера (16 Мп + 2 Мп) способна различать более 500 условий съемки в 22 категориях, автоматически оптимизировать изображение и помогать в создании композиции снимка.Смартфон с 6,3-дюймовым Huawei FullView-дисплеем и соотношением сторон 19,5:9 работает на базе энергоэффективного 8-ядерного интеллектуального процессора Kirin 710. Huawei P smart+ также оснащен технологией GPU Turbo, которая оптимизирует обработку графики и снижает потребление энергии процессором во время игр.Оформить предзаказ можно с 8 октября по 31 октября на сайтах розничных сетей, а также на официальном сайте Huawei. Рекомендованная розничная цена — 7 999 грн.