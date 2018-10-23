Владельцы смартфона Huawei P smart+ рассказали о его преимуществах

23 октября 2018, 9:15

Консультантами фирменного киевского магазина Huawei, расположенного на ул. Крещатик, 46, на один день стали реальные покупатели нашумевшей модели смартфона Huawei P smart+.

Владельцы гаджета согласились поделиться с посетителями магазина впечатлениями от покупки.



Как известно, покупатель охотнее прислушивается к рекомендациям знакомых о продукте, чем к мнению представителей бренда. Учитывая этот факт, компания Huawei пригласила пользователей смартфона Huawei P smart+ поделиться своими впечатлениями от устройства с другими. В течение одного рабочего дня посетители магазина Huawei могли задать все интересующие вопросы о новинке ее реальным потребителям.



Такой проект позволил производителю реализовать на практике живое комьюнити между покупателями и создать о своей продукции совершенно новое впечатление. В частности, консультанты много рассказывали об интеллектуальных режимах камеры и энергоэффективности.



Наиболее частым был вопрос о фотографии. Ведь смартфон Huawei P smart+ упрощает процесс съемки фото благодаря искусственному интеллекту. Владельцы Huawei P smart+ убедились в этом на личном опыте и поделились впечатлениями с посетителями магазина.



Кроме того, произвела впечатление и энергоэффективность смартфона, который работает на фирменном процессоре Kirin 710.



Отдельно владельцы смартфона отметили эффекты дополненной реальности, а также возможность использовать 3D-Qmodjis для создания забавных селфи и GIF-стикеров.



Об этом эксперименте снят видеоролик, который транслировался в соцсетях и был размещен на YouTube. По отзывам посетителей магазина, а также владельцев Huawei P smart+, консультировавших потенциальных покупателей, участие в проекте стало для них интересным опытом, совсем не таким, как обсуждение продукта онлайн на форуме или как общение с продавцом-консультантом в магазине. Ведь личное общение позволило получить «живой» отзыв от пользования устройством.



Компания Huawei продолжает прилагать максимум усилий, чтобы фирменные инновации становились понятнее потребителю и приносили ему еще больше пользы. Проект продемонстрировал, как простой обмен эмоциями реальных пользователей может помочь наглядно раскрыть все положительные стороны продукта.



Отметим, что Huawei P smart+ в градиентном сине-фиолетовом цвете корпуса — Iris Purple — так понравился потребителям, что Huawei расширил ассортимент трендовых градиентных цветовых решений для этой модели. Сегодня доступен к предзаказу и Huawei P smart+ в жемчужно-белом переливающемся цвете корпуса — Pearl White.