Huawei P smart+ будет представлен в новом белом цвете

2 октября 2018, 14:15

Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине приняло решение о пополнении линейки Huawei P smart+ смартфоном в эффектном белом цвете корпуса.

Устройство оснащено четырьмя камерами с искусственным интеллектом и процессором нового поколения.

Представленный в августе 2018 года Huawei P smart+ установил рекорд продаж на украинском рынке смартфонов. При этом основная доля реализованных устройств (около 70%) пришлась на смартфоны P smart+ в эксклюзивном градиентном сине-фиолетовом цвете (Iris Purple). При этом Huawei стал первым брендом, представившим смартфоны в градиентных цветах. Полагаясь на успех цветового решения Iris Purple, компания Huawei приняла решение экспериментировать с цветами смартфонов и дальше - и вскоре привезут в Украину P smart+ в белом цвете.Массовый спрос на смартфон обусловлен оптимальным сочетанием популярного решения в дизайне, сбалансированных характеристик и цены. Смартфон с 6,3-дюймовый Huawei FullView дисплеем и соотношением сторон 19,5:9 работает на базе энергоэффективного 8-ядерного интеллектуального процессора Kirin 710. Huawei P smart+ также оснащен технологией GPU Turbo, которая оптимизирует обработку графики и снижает потребление энергии процессором.Huawei P smart+ имеет четыре камеры, работающие под управлением искусственного интеллекта. Селфи-камера (24 Мп+2 Мп) снимает портреты с размытием фона, распознавая более 200 условий съемки в восьми категориях и применяя наиболее подходящие настройки. Основная камера (16 Мп+2 Мп) способна различать более 500 условий съемки в 22 категориях, автоматически оптимизировать изображение и помогать в создании композиции снимка.Старт продаж смартфона в белом цвете ожидается в октябре 2018 года.