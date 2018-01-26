Huawei выводит на рынок Украины новый смартфон P-серии — Huawei P Smart

26 января 2018, 13:05

Подразделение Huawei Consumer Business Group сообщает о выпуске на украинский рынок нового стильного смартфона, предназначенного для молодой аудитории, —

Huawei P Smart. Новинка будет доступна в синем и золотом цветах корпуса в фирменных магазинах Huawei со 2 февраля и в розничных сетях по всей стране с 9 февраля.



Huawei P Smart — это современный смартфон, который имеет все актуальные на сегодня характеристики: FullView-экран, металлический корпус, двойную камеру со множеством режимов. Гаджет работает на Android 8.0 c оболочкой EMUI 8.0.



Устройство привлекает внимание и большим 5,65-дюймовым Huawei FullView-дисплеем с соотношением сторон 18:9. При этом Huawei P Smart на 1 мм уже, чем другие гаджеты с диагональю в 5,2 дюйма. Увеличенный экран с такой пропорцией максимально удобен в режиме мультиоконности, который делит дисплей на две части. Теперь можно просматривать видео и отвечать на рабочие письма одновременно.



Huawei P Smart оснащен двойной основной камерой, состоящей из 13-мегапиксельного и 2-мегапиксельного сенсоров. Модуль имеет функцию размытия фона, портретный режим и позволяет менять точку фокусировки на уже готовых изображениях. Фронтальная 8-мегапиксельная камера снимает превосходные селфи, при этом не обязательно нажимать на кнопку — она «понимает» управление жестами.



Huawei P Smart функционирует на базе энергоэффективного 8-ядерного процессора Kirin 659 с максимальной тактовой частотой 2,36 ГГц.





Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3000 мА*ч, что вместе с фирменной энергосберегающей технологией обеспечивает полный день работы смартфона.



В Huawei P Smart установлен быстрый (распознавание за 0,3 сек.) многофункциональный сканер отпечатков пальцев.



Рекомендованная розничная цена: 7 999 грн.



Huawei P Smart доступен к предзаказу с 26 января по 8 февраля на сайтах и в магазинах всех розничных сетей. При оформлении предзаказа покупатель получит скидку на устройство в размере 1 000 грн.