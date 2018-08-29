Huawei P smart+ в градиентном цвете Iris Purple установил рекорд продаж

29 августа 2018, 10:15

Компания Huawei CBG в Украине сообщила сегодня, что недавняя новинка компании, смартфон Huawei P smart+ установил рекорд продаж на украинском рынке, превзойдя все ожидания.



Так, продажи этого устройства превысили показатели его предшественника P smart, представленного в Украине в начале 2018 года, на 800% за аналогичный период. За первые два дня после выхода P smart+ на рынок предзаказанные устройства были полностью распроданы во всех розничных сетях Украины, причем 70% всех смартфонов были куплены в эксклюзивном градиентном цвете Iris Purple. По данным компании, на сегодня Huawei P smart+ Iris Purple доступен в украинской рознице в ограниченном количестве.



Почему же Huawei уделяет такое внимание разработке градиентных цветов корпусов мобильных устройств? В 2017 году смартфоны с безрамочными экранами вышли на пик популярности. В результате производители устройств направили свои усилия на усовершенствование задней панели в поисках новых способов привлечения интереса потребителей.





Huawei стал первым брендом, который обратил внимание на градиентные цвета, которые кажутся человеческому глазу более естественными, ведь в природе редко встречаются одноцветные объекты. Металлический блеск крыльев жуков, радужный перелив ракушек — всё это красивые природные градиенты.



Вслед за флагманами Huawei Р20, получившим заднюю панель в эксклюзивном розово-золотом цвете Pink Gold, и Huawei Р20 Pro в фиолетово-синем цвете Twilight Huawei представила смартфон в среднем ценовом сегменте — P smart+ в градиентном цвете Iris Purple. Цвет корпуса переливается от синего к фиолетовому и создает превосходный визуальный эффект.



Непроводящая технология вакуумной металлизации (NCVM), по которой Huawei создает насыщенные градиентные цвета, необычайно требовательна к производственным условиям. Весь процесс должен проходить в помещении, которое на 100% очищено от пыли, так как единственная мельчайшая пылинка способна разрушить все покрытие. Процесс нанесения цвета по технологии NCVM в четыре раза длительнее, чем традиционный, и только 30-40 процентов готового продукта, то есть одна из трех задних панелей, признаются отвечающим требованиям стандарта качества.



По сравнению с традиционными методами технология, применяемая в Huawei P smart+, даёт более тонкий, насыщенный и «играющий» цвет. Конкуренты все еще используют такие методы, как высокоточная цифровая печать либо лазерная гравировка. Первая технология не экологична, к тому же при более тщательном рассмотрении она дает неоднородную текстуру. Вторая же не дает той богатой изменчивости оттенков, что NCVM, поэтому цвет получается довольно плоским. Технология NCVM безопасна и экологична, а цвет, созданный с ее применением, долговечен.

Свет, попадая на стеклянную заднюю панель Huawei P smart+, проходит через пять слоев нанопокрытия, преломляясь и отражаясь таким образом, что человеческий глаз воспринимает градиент как роскошный цельный сине-пурпурный перелив. Кроме того, Iris Purple имеет в гамме своих оттенков и Ultra Violet, который был назван Институтом Pantone главным цветом 2018 года.