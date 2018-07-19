Huawei представляет новый P smart+

19 июля 2018, 9:45

Huawei представила обновленную линейку среднего ценового сегмента Huawei Nova.

В линейку входят две модели смартфонов, Nova3 и Nova3i, которые отличаются трендовыми градиентными цветами, четырьмя камерами с искусственным интеллектом (ИИ) и мощным энергоэффективным процессором с новой технологией GPU Turbo.



На украинском рынке модель Huawei Nova3i будет представлена под названием Huawei P smart+. Это первая модель среднего сегмента, доступная в уникальном градиентном цвете Iris Purple, и с абсолютно новым процессором Kirin 710.



С течением времени эволюционируют не только технологии, но и цветовые вариации смартфонов. Последний хит — градиентные цвета. Ранее они уже применялись во флагманских моделях Huawei и пользовались большой популярностью у покупателей. Поэтому Huawei P smart+ будет доступен в новом градиентном цвете Iris Purple, который переливается от синего к фиолетовому и создает совершенно новый впечатляющий визуальный эффект. Благодаря особой технологии распыления и текстурированной нано-пленке свет, попадая на стеклянную заднюю поверхность Huawei P smart+, преломляется и создает полукруглый узор. В результате мы видим игру оттенков, их мягкие и плавные переходы.



Также модель оснащена новейшим 6,3-дюймовым дисплеем FullView FHD+ (2340x1080) с соотношением сторон 19,5:9, но при этом корпус сохранил габариты предшественника.



Портреты селфи в наше время стали предпочтительным способом самовыражения для многих людей.



Huawei P smart+ оснащен двойной фронтальной камерой с основным датчиком разрешением 24 Мп и дополнительным 2 Мп. Главная камера с технологией Fusion Pixel (как в Huawei P20 lite) с диафрагмой f/2.0 отвечает за съемку деталей, в то время как дополнительная 2 Мп гарантирует глубину снимка. Вместе две камеры создают эффект боке. Кроме того, ИИ Huawei P smart+ работает для фронтальной камеры и способен распознавать более 200 условий съемки в восьми категориях, среди которых «Голубое небо», «Растения», «Пляж», и применять для каждого из них уникальный набор настроек, при этом отдельно преображая объекты съемки. Алгоритмы бьютификации учитывают особенности восприятия красоты в разных регионах мира и применяют различные настройки для представителей разного пола и цвета кожи.



Кроме того, аппаратное обеспечение Huawei P smart+ позволяет поддерживать предварительный просмотр и съемку HDR в режиме реального времени. Модель также имеет пять режимов освещения студийного уровня, а именно: мягкое освещение, освещение-бабочка, сценическое освещение, рассеянное освещение и классическое освещение. Huawei P smart+ берет за основу пять черт лица объекта съемки и создает 3D-модель, которую затем использует для определения областей, требующих дополнительного освещения или бьютификации.



Основная двойная камера Huawei P smart+ состоит из датчиков разрешением 16 Мп и 2 Мп. Первый фиксирует яркие изображения и видео, а дополнительный записывает данные глубины для создания эффекта боке.



Кроме того, новые ISP и DSP-процессоры и ведущая технология искусственного интеллекта Huawei P smart+ служат своеобразным «супермозгом фотосъемки», способным различать более 500 условий съемки в 22 категориях и оптимизировать изображение для всех вариантов. При фотосъемке телефон также помогает пользователю в создании правильной композиции, будь то горизонт или групповое фото.



В мире, где люди все чаще общаются с помощью коротких видео, функция видеосъемки супер слоу-моушн 480 кадров в секунду позволяет пользователям ловить стремительные моменты жизни, будь то паркур, трюки на скейтборде и т. п. Huawei P smart+ также поддерживает функцию 3D Qmoji для создания веселых аватарок и 3D-объектов — для развлечений.



Современный рынок смартфонов заполнен устройствами, которые якобы поддерживают ИИ. Huawei P smart+ — это идеальная возможность понять реальные преимущества ИИ.



С одной стороны, Huawei обеспечивает расширенные возможности ИИ с помощью процессора Kirin 710; с другой стороны, компания разработала набор, включающий в себя интеллектуальный шоппинг, интеллектуальную галерею, интеллектуальную связь и многое другое.



Huawei P smart+ также поддерживает интеллектуальный игровой режим, повышающий производительность системы до абсолютного максимума, блокируя некритические уведомления и звонки, которые могут негативно повлиять на игровой процесс. В дополнение к Kirin 710 SoC и 4 ГБ оперативной памяти в новой модели также внедрена технология GPU Turbo для оптимизации возможностей обработки графики. GPU Turbo — это технология ускорения обработки графики, которая реструктурирует процесс на системном уровне, что значительно улучшает программно-аппаратную интеграцию. GPU Turbo позволяет устройствам запускать даже самые графически интенсивные игры1, поскольку эта технология одновременно повышает производительность и энергоэффективность устройства.



Ожидается, что в августе новый Huawei P smart+ будет официально представлен и в Украине.