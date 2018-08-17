Стартуют продажи смартфона Huawei P smart+ - 17 августа со скидкой 1000 грн.

17 августа 2018, 9:45

Вскоре после анонса выпуска нового Huawei P smart+ компания Huawei начинает его продажи на рынке Украины.

Новинку можно будет приобрести уже с 17 августа в фирменных магазинах Huawei, а с 18 августа – во всех розничных сетях страны. Приятным бонусом от производителя станет акционная стоимость модели.



Huawei P smart+ – это смартфон среднего ценового сегмента, который, тем не менее, отличается рядом флагманских функций. Модель представлена в эксклюзивном градиентном оттенке Iris Purple, оснащена 4-мя камерами с искусственным интеллектом и новым процессором Kirin 710.



Отличительной особенностью Huawei P smart+ является то, что из двух двойных камер модели именно фронтальная получила большее разрешение – 24 Мп. В сочетании с дополнительным 2 Мп датчиком и возможностями искусственного интеллекта телефон позволяет создавать высококачественные художественные автопортреты. Кроме того, для фронтальной камеры доступна HDR-съемка (фото и видео) и дополненная реальность (3D Qmoji, 3D-анимация). Что касается основной камеры с модулями 16 Мп и 2 Мп, то она способна различать более 500 условий съемки в 22 категориях и автоматически оптимизировать изображение, а также имеет функцию интеллектуальной композиции.



Новый Huawei P smart+ будет доступен с 17 августа в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в ТРЦ Dream Town и «Городок», а с 18 августа –во всех розничных сетях Украины.



Только 17 августа в фирменных магазинах на Huawei P smart+ действует специальная цена – 6 999 грн. С 18 августа рекомендованная стоимость новинки составит 7 999 грн. Новинка будет доступна в черном цвете (Black) и Iris Purple.



