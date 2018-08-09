17 августа Huawei P smart+ можно будет приобрести на 1000 гривен дешевле

9 августа 2018, 9:45

6 августа подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине презентует ожидаемую на украинском рынке новинку — смартфон Huawei P smart+.

Устройство представлено в эксклюзивном градиентном оттенке, а также оснащено искусственным интеллектом, четырьмя камерами и новым процессором. Таким образом, характеристики, которые до сих пор были свойственны только флагманам, теперь появились и у смартфона среднего ценового сегмента.



Huawei P smart+ имеет качественный 6,3-дюймовый дисплей FullView FHD+ (2340x1080) с соотношением сторон 19,5:9. Экран заключен во впечатляющий корпус, цветовое решение которого было разработано специально для Huawei P smart+. Насыщенный градиентный цвет получил название Iris Purple. Он изменяется от синего к фиолетовому и создает уникальный визуальный эффект.



Huawei P smart+ оснащен двумя двойными камерами, причем фронтальная получила большее разрешение, чем основная.



Основной 24-Мп датчик селфи-камеры с дополнительным 2-Мп датчиком с искусственным интеллектом распознает более 200 условий съемки в восьми категориях и применяет уникальный набор настроек для каждого из них. Среди других возможностей фронтальной камеры — HDR-съемка (фото и видео) в режиме реального времени и дополненная реальность (3D Qmoji, 3D-анимация).



Основная двойная камера (16 Мп + 2 Мп) способна различать более 500 условий съемки в 22 категориях и автоматически оптимизировать изображение. Технология искусственного интеллекта также помогает пользователю в создании правильной композиции снимка.



Huawei P smart+ оснащен процессором Kirin 710 с четырьмя ядрами Cortex-A73 с частотой 2,2 ГГц и четырьмя ядрами Cortex A53 с частотой 1,7 ГГц. Это чипсет последнего поколения с искусственным интеллектом и 4 ГБ оперативной памяти, который делает устройство достаточно мощным для воспроизведения игр со сложной графикой.



Кроме того, с ближайшим обновлением будет доступна технология GPU Turbo для еще более оптимизированной обработки графики. GPU Turbo реструктурирует процесс на системном уровне, что значительно улучшает программно-аппаратную интеграцию. GPU Turbo позволит устройству работать с самыми графически насыщенными приложениями, повышая эффективность обработки графики на 60% и снижая потребление энергии процессором до 30%.

Предзаказ на новою модель стартует 6 августа и продлится до 17 августа. Каждый, кто закажет Huawei P smart+ в этот период, получит в подарок легкую портативную защищенную от влаги Bluetooth-колонку Huawei Soundstone.



С 18 августа смартфон будет доступен в фирменных магазинах Huawei на ул. Крещатик, 46, в торгово-развлекательных центрах Lavina Mall, Dream Town и "Городок", а также во всех розничных сетях Украины.



Рекомендованная стоимость новинки — 7 999 грн. Однако 17 августа и только один день в фирменных магазинах Huawei новинку можно будет приобрести по специальной цене - 6 999 гривен.

Много "живых" фото здесь.

Подробный обзор новинки выйдет на нашем сайте в середине следующей недели.