Феноменальные продажи смартфона продажи Huawei Psmart+ : заявка на лидерство

28 августа 2018, 23:08

18 августа в Украине стартовали продажи знакового для украинского рынка смартфона Huawei P Smart+.

При цене в 7999 гривен он продается дешевле, чем на его родине, в Китае. А благодаря своему дизайну и техническим характеристикам этот смартфон не оставляет конкурентам шансов, еще больше усиливая позиции Huawei на украинском рынке. Как сообщает пресс служба Цитрус, 50% первой партии Huawei P Smart+ были проданы по предварительным заказам за первые дни. 70% продаж пришлось на смартфон в корпусе с уникальным градиентным цветом Iris Purple. Продажи новинки в первую неделю в Цитрусе превысили результаты продаж предыдущей модели Huawei P Smart на 800%. Это лучшие результаты по собранным предзаказам среди всех украинских ритейлеров.



Huawei P Smart+ стал первым смартфоном с флагманскими характеристиками в ценовом сегменте 8000 гривен, что соответствует средней цене смартфонов, продаваемых в Украине, и делает продажи Huawei P Smart+ значимыми для всего рынка. Этот смартфон оснащен 4-мя камерами с искусственным интеллектом, позволяющим быстро делать впечатляющие фотографии в любых условиях. Его процессор Kirin 710 изготовлен по 12-нанометровой технологии и является лучшим процессором Huawei в своем классе. А фирменная интеллектуальная система сбережения энергии позволяет экономно расходовать заряд аккумулятора телефона, с учетом предпочтений пользователей.



«Первые продажи Huawei P Smart + говорят о том, что у рынка появился новый герой, способный привести Huawei к лидерству на украинском рынке», — комментирует выход смартфона Юлия Дробышева, директор по PR в сети магазинов Цитрус, — «его продажи превосходят наши ожидания. Мы уверены в том, что и дальше сохраним высокий объем продаж на эту модель, единственными в Украине предоставляя бесплатную страховку экрана этого смартфона в течение года, позволяющую заменить дисплей при любом механическом повреждении. Это наглядно демонстрирует качество продукции Huawei, лидерские амбиции производителя, сделавшего ставку на эту модель и доверие к сервису Цитруса украинских покупателей».



По результатам недельных продаж в Цитрус Huawei P Smart+ занял 1место в топ-10 самых продаваемых моделей в ценовой категории от 4000 грн до 10 000 грн., значительно обогнав в штуках продажи самых популярных смартфонов в сети. Если в прошлом году в сегменте до 10 000 грн - доля всех китайских моделей по рынку Украины за июль составила 60%, то в этом году за аналогичный период – 75%, что недвусмысленно показывает о смене вектора в предпочтениях украинцев.

Отличительной особенностью Huawei P Smart+ является фронтальная камера, получившая большее разрешение чем основная – 24 МП против 16 МП. Обе камеры оснащены дополнительной 2-мегапиксельной матрицей, возможностями искусственного интеллекта и поддержкой HDR-съемки (фото и видео). Для фронтальной камеры доступна съемка с элементами дополненной реальности (3D Qmoji, 3D-анимация). Основная камера способна различать более 500 условий съемки в 22 категориях, оптимизируя изображение в режиме реального времени.

Основные технические характеристики Huawei P Smart+операционная система: Android 8.1 Oreo;дисплей: 6.3", 2340х1080;процессор: Hisilicon Kirin 710;основная камера: двойная 16+2 МП;фронтальная камера: двойная 24+2 МП;память: 64 ГБ (4 ГБ ОЗУ) + microSD до 256 ГБ;аккумулятор: 3340 мАч.