Клавиатура SVEN KB-S300 представлена в новом белом цвете

31 августа 2018, 10:15

Компания SVEN выпустила популярную модель клавиатуры KB-S300 в белом цвете. Для тех, кто ценит удобство и надежность рабочих девайсов, но не привык за них переплачивать.

В новой клавиатуре есть все, что так любят пользователи. Четкий и тихий ход клавиш не будет отвлекать вас и ваших коллег от работы, а влагоустойчивая конструкция надежно защитит устройство от случайно пролитых напитков. Проводная технология подключения позволяет не заботиться о замене батареек в устройстве, а также не беспокоиться о том, что клавиатура потеряет связь с компьютером в самый неподходящий момент.Клавиатуру SVEN KB-S300 в белом цвете уже можно купить во всех крупных розничных сетях вашего города.Особенности:Влагоустойчивая конструкцияТрадиционная раскладкаКомфортный, тихий и четкий ход клавиш