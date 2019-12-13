Клавиатура SVEN KB-E5500 для работы в lounge-режиме

13 декабря 2019, 10:15

Оцените удобство новой клавиатуры SVEN KB-E5500, которая выполнена в тонком корпусе, отличается продуманным расположением клавиш и анатомической формой!

Нравится работать под музыку с чашкой горячего кофе? Выбирайте клавиатуру SVEN KB-E5500 с островными клавишами в лаконичном Slim-дизайне! Она предназначена для работы и синхронного управления медиапространством! Реализация мультимедийных клавиш через клавишу-модификатор FN существенно облегчает взаимодействие с компьютером. У вас всегда будет быстрый доступ к домашней странице браузера, одно нажатие - и вы в почтовом ящике! А самое приятное — это удобное управление медиапроигрывателем.SVEN KB-E5500 - клавиатура островного типа. Клавиши размещены на небольшом расстоянии друг от друга, при этом они невысокие и с коротким ходом. Низкая «посадка» клавиш, Slim-конструкция и встроенная дополнительная подставка для рук снижают нагрузку на запястья и повышают комфорт. Это предупреждает затекание рук во время продолжительной работы. А выдвижные ножки позволяют самостоятельно установить подходящий именно вам угол наклона устройства.Cовременная мембранная клавиатура работает очень тихо. Ее особенность — наличие качественного эластичного купола на каждой клавише. Благодаря этому равномерно распределяются усилия от нажатия на мембрану для хорошего контакта. Так появляется тактильная обратная связь, и вы интуитивно дозируете силу удара по клавиатуре. SVEN KB-E5500 выдерживают свыше 20 млн. нажатий!У новинки классическая печатная раскладка, цвет латинских символов – белый, русские буквы — приятного красновато-охристого цвета. Влагоустойчивая конструкция клавиатуры надежно защищена от кофейно-чайных форс-мажоров. SVEN KB-E5500 имеет интерфейс USB, после подключения клавиатуры к свободному USB-порту компьютера происходит автоматическое распознавание устройства.