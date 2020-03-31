Проводная клавиатура SVEN KB-S305

31 марта 2020, 14:45

Бренд SVEN вновь расширил свою линейку проводных клавиатур, сочетающих высокий уровень качества и комфорта использования с невысокой стоимостью.

Новая модель SVEN KB-S305 с низкопрофильными клавишами отлично подойдет как для офиса, так и в качестве клавиатуры для домашнего ПК благодаря почти бесшумной работе и компактности корпуса. Размер клавиш при этом стандартный и привычный для большинства пользователей ПК, равно как и используемая раскладка.



Устройство содержит 105 клавиш, верхний ряд может выполнять мультимедийные функции при нажатии кнопки-модификатора Fn, удобно расположившейся справа от пробела. Многие покупатели наверняка оценят «двухэтажную» клавишу Enter и полноразмерные кнопки Shift. К компьютеру клавиатура подключается через порт USB, длина кабеля составляет 1,5 метра. Конструкция устройства не только максимально надежна, но и устойчива к влаге – клавиатура SVEN KB-S305 прослужит вам долгие годы. Она уже доступна для покупки в крупных магазинах электроники.