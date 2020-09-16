Проводная мультимедийная клавиатура SVEN KB-S307M

16 сентября 2020, 16:15

Компания SVEN пополнила свою линейку проводных мультимедийных клавиатур новой моделью — KB-S307M, которая не только традиционно сочетает невысокую цену с комфортом использования и отличным качеством исполнения, но и обладает рядом крайне интересных особенностей. Особенно она понравится тем пользователям, для которых важно управлять своим компьютером буквально одним движением пальца.

Благодаря целым 17 клавишам быстрого доступа SVEN KB-S307M позволяет легко управлять воспроизведением и уровнем громкости, запускать самые нужные программы и даже выключать ПК.Всего клавиатура содержит 121 клавишу островного типа — поклонники такого расположения отметят удобство печати, а также необычайную легкость нажатия и низкий уровень шума. Раскладка стандартная, английские и русские буквы для удобства нанесены разными цветами. Совместима клавиатура с любым современным ПК, подключение осуществляется через порт USB. Приобрести новую SVEN KB-S307M можно уже сегодня — она доступна в каталогах крупных магазинов электроники и бытовой техники.