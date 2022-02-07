Проводная клавиатура SVEN KB-E5000 — высокий уровень комфорта

7 февраля 2022, 13:15

Низкопрофильные клавиши впервые появились в ноутбуках, причем главным их преимуществом в первое время считалась компактность.

Однако их короткий ход с минимальным усилием пришелся настолько по душе огромному числу пользователей, что в итоге такие же клавиши стали использоваться и совместно со стационарными ПК. Компания SVEN активно развивает линейку проводных клавиатур с низкопрофильными клавишами, которая недавно пополнилась новой моделью — KB-E5000, одновременно получившей приятный slim-дизайн, компактный корпус и традиционно невысокую стоимость.



Не обошлось и без полезных дополнительных возможностей, которые обеспечивают 12 мультимедийных клавиш, активируемых кнопкой Fn. Отрегулировать громкость, поставить трек на паузу, открыть браузер — все это можно сделать максимально быстро и просто. 5 клавиш быстрого доступа обеспечивают удобную работу в браузере и быстрый вызов калькулятора. Раскладка при этом стандартная, русские буквы на клавишах выделены красным цветом — сориентироваться можно легко и быстро. На месте и полноценный цифровой блок, без которого не мыслят своей деятельности инженеры, бухгалтеры и другие специалисты, работа которых связана с расчетами.



К компьютеру SVEN KB-E5000 легко и просто подключается с помощью стандартного USB-кабеля, установки драйверов или каких-то других дополнительный действий не требуется — как говорится, включи и играй. Или работай — новая клавиатура может использоваться и для работы или учебы, и для гейминга. Недавно она появилась в каталогах магазинов электроники, первые экземпляры уже уехали к своим счастливым обладателям.