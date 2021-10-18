Проводная клавиатура SVEN KB-S230 — простота плюс надёжность

18 октября 2021, 10:45

Подсветка, мультимедийные клавиши, различные дополнительные функции… А что, если пользователю нужна просто надежная и удобная клавиатура?

Все просто — надо обратить внимание на новую SVEN KB-S230, в которой финская компания собрала все самые необходимые возможности, но отказалась от разного рода дополнений и расширения функциональности в пользу максимальной простоты и удобства.

Раскладка у клавиатуры стандартная — она содержит 104 клавиши с приятным мягким ходом. Несмотря на компактный корпус, нашлось место для так любимых поклонниками классических решений «двухэтажного» Enter и длинных кнопок Shift. Символы нанесены отлично читаемой краской, русские буквы выделены красным цветом — запутаться будет сложно. Если вы много работаете с числами и вычислениями — цифровой блок к вашим услугам.Подключение у клавиатуры проводное, кабель надежный и длинный — 2 метра. А еще ее корпус обладает повышенной влагоустойчивостью, что может пригодиться в самых разных ситуациях. Для максимального комфорта использования предусмотрена регулировка высоты с помощью раскладываемых ножек.Простая, надежная и удобная — вот три главных качества новой SVEN KB-S230. Ну и стоит она, конечно же, очень недорого. Просто хорошая клавиатура — ни больше, ни меньше. Если вам нужна именно такая — поздравляем, новинка уже появилась в продаже.