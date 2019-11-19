Новый комплект клавиатура и мышь SVEN KB-S330C

19 ноября 2019, 11:45

Комплект SVEN KB-S330C включает в себя два проводных устройства для ввода данных - клавиатуру и мышь.

Клавиатура подойдет ценителям полноразмерной классической раскладки с высокой, на два ряда, клавишей “ENTER”. Активация двенадцати мультимедийных функций происходит через клавишу-модификатор FN. Положение клавиатуры удобно настраивается под пользователя с помощью выдвижных ножек. Устройство защищено от непреднамеренного попадания влаги.Оптическая компьютерная мышь в комплекте с разрешением 1200 DPI оснащена двумя кнопками управления и колесом прокрутки.Предлагаем три цветовых решения - монохромный белый, стильная комбинация стального и серого и глубокий черный.