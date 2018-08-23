23 августа 2018, 15:15

Если вам нужны удобные и надежные, но при этом недорогие, беспроводные мышка и клавиатура, то новый комплект SVEN KB-C3100W вам точно подойдет.



Оба устройства подключаются очень легко к ПК или ноутбуку. Достаточно просто вставить приемник сигнала в USB-порт и клавиатура с мышкой готовы к работе. Никаких дополнительных настроек или установки специального программного обеспечения не требуется. Кроме того, набор имеет общий приемник сигнала, а это значит, что USB-порт тоже будет занят только один.

Клавиатура и мышь SVEN KB-C3100W имеют влагоустойчивую конструкцию. Даже случайно пролитая чашка кофе не помешает вам продолжить работу. Одного комплекта батареек хватает на очень долгое время работы, а дальность действия комплекта до 10 м позволяет расположиться за рабочим местом максимально комфортно.Мышь комплекта KB-C3100W симметричной формы, поэтому при необходимости ее удобно настроить для работы левой рукой. Клавиатура имеет классическую полноразмерную раскладку и 12 клавиш быстрого доступа.Комплект из клавиатуры и мыши SVEN KB-C3100W уже в продаже. Вы можете найти его в магазинах крупных розничных торговых сетей вашего города.Особенности:Классическая полноразмерная раскладкаВлагоустойчивая конструкция12 Fn клавиш быстрого доступаДолгий срок работы батареекДальность действия комплекта – до 10 метровАвтоматическое подключение, не требующее согласования приемника с манипулятором