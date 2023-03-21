Новые беспроводные клавиатура и мышь SVEN KB-C3500W

21 марта 2023, 13:15

В новом комплекте из беспроводных клавиатуры и мыши SVEN KB-C3500W разработчики оставили все самое нужное, но при этом «отсекли» все лишнее.

Мышь получила удобный эргономичный корпус с упором для большого пальца и приятную на ощупь поверхность, которая обеспечивает удобное и надежное удержание манипулятора в ладони. Колесико оснащено резиновым протектором, обеспечивающим максимальный уровень контроля движений при прокрутке. Есть и опция изменения разрешения (800/1200/1600 DPI), которая может пригодиться при работе в разных приложениях: в офисных — поменьше, а в редакторах графики и видео — повыше. Предусмотрена и возможность отключения с помощью выключателя, которая будет очень кстати при транспортировке манипулятора и поможет сэкономить заряд батарей.Над удобством взаимодействия с клавиатурой создатели SVEN KB-C3500W также отлично поработали. Волнообразная форма поверхности обеспечивает правильное положение рук при печати и снижает утомляемость. Изменяемый с помощью выдвижных ножек угол наклона позволит подобрать наиболее удобную позу, а благодаря индикации низкого уровня заряда пользователь будет вовремя предупрежден о необходимости замены элементов питания. Для быстрого доступа к самым востребованным функциям и настройкам предусмотрено 12 мультимедиа-клавиш, активируемых кнопкой-модификатором Fn. Также присутствует полноразмерный цифровой блок, без которого не обойтись тем, кто много работает с вычислениями.Клавиатура и мышь соединяются с ПК при помощи общего беспроводного приемника, который займет всего один порт USB. Размеры ресивера крайне невелики, его не придется вынимать при переноске, если вы решите использовать SVEN KB-C3500W совместно с ноутбуком. Новый комплект из клавиатуры и мыши — это самый простой и быстрый способ повысить эффективность работы с ПК и достичь нового уровня комфорта.