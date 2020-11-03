Водоустойчивая клавиатура SVEN KB-E5700H

3 ноября 2020, 9:15

Клавиатуры от компании SVEN – это всегда не только практичные и надежные, но и очень привлекательные внешне устройства.

Очередное доказательство тому – новая SVEN KB-E5700H, сочетающая изящный slim-дизайн с водоустойчивостью и обширными возможностями по управлению мультимедийными функциями ПК. Она содержит 104 клавиши, верхний ряд которых может осуществлять дополнительные действия при нажатии кнопки-модификатора Fn, удобно расположившейся справа от пробела.

SVEN KB-E5700H сочетает полноразмерные клавиши Shift с узкой Enter, которую предпочитают многие пользователи. Размер остальных клавиш стандартный, нажимаются они с точно выверенным усилием и без лишних звуков. Защита от воды кажется «дополнительной функцией» лишь до того момента, когда жидкость окажется на вашем рабочем столе. Возможно, этого не случится никогда, но обеспечить себе дополнительную защиту и возможность проще очищать клавиатуру от загрязнений будет далеко не лишним.К компьютеру клавиатура подключается посредством кабеля USB длиной 1,5 метра. На ее верхней панели располагаются два USB-порта , что очень удобно: теперь не нужно будет тянуться к системному блоку для подключения внешнего накопителя или, например, гарнитуры. Рассказывать о достоинствах новой SVEN KB-E5700H можно долго, но лучше один раз увидеть. Тем более сделать это очень просто – она уже доступна в каталогах крупных магазинов электроники.