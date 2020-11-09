Игровая клавиатура SVEN KB-G8300

9 ноября 2020, 14:15

С новой SVEN KB-G8300 вы сможете настраивать атмосферу вашего рабочего и игрового места так, как посчитаете нужным.

Выбирайте яркий и агрессивный цвет, включайте динамический «дышащий режим» и отправляйтесь за новыми киберспортивными победами. Или оставляйте статическую подсветку на малой яркости, чтобы поработать вечером над конспектами или годовым отчетом. Эта игровая клавиатура поможет управлять не только вашим ПК, но и настроением.Всего у клавиатуры 104 клавиши, поклонников полноразмерных решений порадуют «двухэтажная» Enter и длинные кнопки Shift. Верхний ряд клавиш может выполнять мультимедийные функции при нажатии кнопки-модификатора Fn. Кабель для подключения к ПК имеет внушительную длину 1,8 метра и заключен в прочную оплетку, которая надежно защищает его от повреждений и запутывания.Новая SVEN KB-G8300 станет отличной помощницей в играх и повседневных делах, которая к тому же не оставит серьезной бреши в вашем бюджете — ее стоимость удивляет, но исключительно приятно. Убедиться в этом очень легко — клавиатура уже появилась на полках магазинов электроники.