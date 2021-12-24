Игровая клавиатура SVEN KB-G8600

24 декабря 2021, 9:15

Не секрет, что именно гейминг сегодня является локомотивом для развития компьютерной периферии.

В игровых мышах и клавиатурах реализуются самые передовые разработки, дающие обладателям таких устройств ощутимое преимущество. Но как быть геймерам, которые пока не готовы инвестировать солидные средства в игровые инструменты, но желающим динамично развивать свои навыки? Специально для них была разработана клавиатура SVEN KB-G8600, дающая геймерам все самые важные возможности, которые пригодятся в играх любых жанров: от пошаговых стратегий до динамичных шутеров.





Первое, о чем стоит сказать, — это, конечно, четыре программируемых клавиши, позволяющие выполнять серии действий «в одно касание». Полностью перегруппировать войска в стратегии, совершить несколько последовательных движений в экшн-игре — все это можно делать буквально за секунду. Да и в работе такие функции пригодятся — например, в офисных приложениях за программируемыми кнопками можно закрепить функции копирования и вставки текста, чтобы выполнять их максимально быстро. Всего клавиш 110 — раскладка стандартная, ход отчетливый и легкий, со SVEN KB-G8600 одинаково приятно и работать, и отдыхать.



Клавиша Win бывает очень полезна при повседневном использовании ПК, а вот во время игры может доставить немало хлопот. И вот тут пригодится функция ее блокировки, которая у SVEN KB-G8600 тоже есть. Дизайн у клавиатуры эргономичный, но при этом эффектный. Новинка оборудована настраиваемой RGB-подсветкой, которая поможет лучше видеть обозначения клавиш, и создаст атмосферу глубокого погружения в киберспортивные состязания. Дополнительный комфорт во время долгих игровых сессий обеспечит подставка-упор для запястий, благодаря которой руки займут максимально удобное положение.



Требования к надежности игровых продуктов не менее высоки, чем к эргономике и удобству использования. И тут инженеры SVEN тоже постарались на славу: корпус выполнен из прочного пластика, а кабель помещен в тканевую оплетку, защищающую его от повреждений и запутывания. Его длина при этом — 1,8 метра, что позволяет подключать игровую клавиатуру к системному блоку, размещенному в отдалении от игрового или рабочего места. В итоге мы имеем отличный продукт, доступный широкой аудитории геймеров, сочетающий в себе самые необходимые функции и полностью отвечающий запросам киберспорта.