Игровая клавиатура SVEN KB-G9300

16 ноября 2022, 14:15

Компания SVEN продолжает расширять свою линейку доступных механических клавиатур.



В то время, как многие производители предлагают игровые решения на линейных красных переключателях, SVEN позаботилась о геймерах, предпочитающих ощутимую тактильную обратную связь. Синие переключатели новинки работают с приятным отчетливым кликом, который придется по душе не только киберспортсменам, но и тем, кто часто занимается набором текстов. Новинка в целом адаптирована далеко не только под игры — она станет отличной помощницей и в работе, и в учебе.

Целых 20 клавиш имеют дополнительные функции, активируемые кнопкой-модификатором Fn — от управления воспроизведением и громкостью до быстрого вызова самых необходимых программ. Игровой продукт практически немыслим без подсветки — есть она и у SVEN KB-G9300, причем разноцветная и с возможностью регулировки яркости, либо полного отключения. Блокировка клавиши Win спасет от неприятных неожиданностей во время игры — в общем, все необходимые киберспортсменам особенности присутствуют в полной мере.Корпус SVEN KB-G9300 выполнен из прочного пластика, ножки позволяют немного наклонить ее в сторону пользователя, изображения на клавишах легко читаются даже с большого расстояния — в вопросах комфорта и надежности разработчики были не менее щепетильны, чем при создании дизайна. Отдельно стоит сказать по надежный кабель в тканевой оплетке, который не склонен к запутыванию и максимально прочен, отвечая самым высоким стандартам геймерской индустрии. Игровая клавиатура получилась не просто хорошей, а сбалансированной по всем самым важным параметрам, но что еще важнее — универсальной и доступной широкому кругу пользователей. Проверить это проще простого — достаточно найти ее на полках магазинов электроники, где она уже успела появиться.