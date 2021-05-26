Игровая клавиатура SVEN KB-G9500 — киберспорт в каждый дом

26 мая 2021, 14:45

В умении компании SVEN предлагать максимально «прокачанные», но при этом доступные продукты уже никто не сомневается.

Но в случае с клавиатурой KB-G9500 компания превзошла сама себя. Этот продукт получил наиболее передовые технические решения, но при этом сохранил крайне невысокую для своего сегмента стоимость. В первую очередь, конечно, стоит упомянуть переключатели Outemu Blue, делающие игровую клавиатуру крайне интересной для киберспортсменов, предпочитающих кнопки с четким ощутимым кликом.Максимальной эффективности действий помогут добиться настраиваемые клавиши, а полное погружение в игровую атмосферу обеспечит разноцветная подсветка. С помощью ПО, которое можно скачать с сайта производителя, можно запрограммировать каждую клавишу, расширив её функционал на своё усмотрение. Конечно же, не забыли разработчики и о таком важном для киберспортсменов параметре, как комфорт долговременного использования клавиатуры. Съемная подставка под запястья даст возможность оставаться в форме даже после многочасовых игровых сессий, а функция отключения клавиши Win спасет от неприятных неожиданностей.Не забыли разработчики и про то, что нагрузка на игровые решения намного выше, чем на их офисных собратьев. Корпус клавиатуры выполнен из прочного пластика, качество сборки выше всяких похвал, а кабель заключен в плотную тканевую оплетку — он не перегибается, не путается и не подводит в самый неподходящий момент. И все это — от отличных переключателей до эффектной подсветки — предлагается за минимальную для игрового сегмента стоимость. Убедиться в этом можно просто открыв каталоги магазинов электроники, клавиатура SVEN KB-G9500 уже появилась в продаже.