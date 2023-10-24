Новая игровая клавиатура SVEN KB-G8400

24 октября 2023, 15:15

Настоящая игровая клавиатура — это всегда сочетание яркого дизайна, эффектной подсветки, надежности и высочайшего уровня комфорта использования.

В новую SVEN KB-G8400 разработчики заложили все эти качества, создав один из самых интересных и при этом доступных продуктов в развиваемой уже много лет линейке. Дизайн привлекает взгляд изяществом форм, а завершает образ настраиваемая RGB-подсветка. Новинка будет отлично смотреться в игровом или рабочем пространстве и поможет как сосредоточиться на выполняемых задачах, так и глубже погрузиться в игровую атмосферу.

SVEN KB-G8400 придется по вкусу любителям «клавиатурной классики» — это полноформатная клавиатура с 104 клавишами, среди которых большой «двухэтажный» Enter и длинные Shift. Самые востребованные функции — от изменения громкости до управления воспроизведением — можно осуществлять с помощью верхнего ряда клавиш, мультимедийные функции которых активируются при нажатии кнопки-модификатора Fn. Добавить новых умений SVEN KB-G8400 можно с помощью программирования клавиш и записи макросов, которые помогут сделать из нее настоящее «ультимативное кибероружие», которого нет у других игроков.



Забота о комфорте использования клавиатуры заметна в каждой маленькой ее детали: от хорошо читаемых символов до регулируемого угла наклона, который позволяет удобно разместить SVEN KB-G8400 для печати или гейминга. Отдельного упоминания заслуживает кабель в прочной тканевой оплетке, которая защищает его от повреждений и не дает запутываться. Из SVEN KB-G8400 получится отличная помощница не только для гейминга, но и для работы или учебы — в делах высокий уровень комфорта и надежность ценится ничуть не меньше, чем в игре.