Игровая клавиатура SVEN KB-G7400

13 ноября 2020, 11:15

Люблю компактные вещи, да и места на столе немного — хочется расходовать его как можно экономнее. Почему же все игровые клавиатуры такие большие?

Если вам знакомы такие мысли, то у нас для вас есть хорошая новость — компания SVEN выпустила новую TKL-клавиатуру KB-G7400, сочетающую небольшой размер с полным соответствием высоким требованиям, предъявляемым к устройствам для киберспорта. Благодаря отказу от редко используемого многими геймерами цифрового блока и компактному расположению клавиш удалось ощутимо уменьшить ее габариты.

При этом разработчикам удалось сохранить достоинства полноформатных решений в линейке. Все 12 верхних клавиш могут выполнять мультимедийные функции при нажатии кнопки-модификатора Fn, присутствуют индикаторы режимов работы и даже кнопки Shift укорачивать не пришлось. Также есть возможность блокировки клавиши Win, которая очень пригождается в играх. Внешний вид тоже на высоте — подсветка с регулировкой яркости и «дышащим» режимом делает из SVEN KB-G7400 настоящее украшение игрового места, а заодно — помогает ориентироваться в расположении клавиш при недостаточном освещении.Немало внимания уделено эргономике — клавиши имеют удобную форму и приятный ход, есть ножки для расположения клавиатуры под наклоном. Ну и, конечно, не обошлось без свойственных для киберспортивных продуктов решений, нацеленных на повышение уровня надежности и комфорта использования. Например, кабель для подключения длиной 1,8 метра помещен в прочную оплетку, предотвращающую его запутывание и предохраняющую от повреждений. Компании SVEN удалось доказать, что настоящая игровая клавиатура вполне может быть компактной. Убедиться в этом можно, посетив один из крупных магазинов электроники и бытовой техники, в каталогах которых SVEN KB-G7400 недавно появилась.