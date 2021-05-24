Клавиатура SVEN KB-G9400 — игровые победы и эффективная работа

24 мая 2021, 9:15

Игровая клавиатура KB-G9400 — новое устройство от финской компании SVEN, сочетающее в себе полный набор функций как для гейминга, так и для повседневного использования.

Любители компьютерных игр безусловно оценят удобные клавиши и отличную эргономику, благодаря которой достигается высочайший уровень комфорта во время многочасовых сессий. Отдельно стоит упомянуть удобную съемную подставку под запястья, препятствующую быстрому утомлению и развитию так называемого «туннельного эффекта».

Ну и, конечно, геймерское решение сложно представить себе без разноцветной подсветки, позволяющей глубже погрузиться в атмосферу игрового процесса. У SVEN KB-G9400 она полноцветная и может настраиваться с помощью специального ПО, также позволяющего программировать клавиши для более эффективного управления играми и другими приложениями. За долговечность и надежность отвечают корпус из прочного пластика и кабель в тканевой оплетке, которая не только обеспечивает ему защиту, но и предотвращает запутывание.Для работы и повседневного использования очень важны размеры и положение кнопок — и тут особенно рады будут любители нестареющей классики: стандартная раскладка из 104 клавиш, «двухэтажный» Enter, длинные Shift — все на месте. А 12 мультимедийных кнопок, активируемых модификатором Fn, позволят сделать работу с клавиатурой более быстрой и эффективной. Новая SVEN KB-G9400 — это настоящий «универсальный солдат», одинаково полезный и в игровом бою, и в работе, и в повседневной жизни.